Forskning mot antibiotikaresistens trappes opp

NTB Innenriks

Fredag kommer helseminister Bent Høie og europaminister Marit Berger Røsland til Veterinærinstituttet for å få en orientering om de nye forskningsprosjektene, som ligger under EUs rammeprogram for forskning og utvikling, Horisont 2020.

Antibiotikaresistens er et økende problem verden over. Den viktigste grunnen er overforbruk av antibiotika.

– For at antibiotika skal forbli et globalt fellesgode, må vi sette oss ambisiøse mål og jobbe på tvers av sektorer. Utfordringen må møtes globalt, og Norge skal være en pådriver i dette arbeidet – ikke minst innen forskning, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

De nye prosjektene er blant annet rettet mot alvorlige infeksjoner i sykehus og urinveisinfeksjoner hos eldre som bor hjemme og på sykehjem.

Mellom 2012 og 2016 falt bruken av antibiotika i Norge med 16 prosent, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Utviklingen ser ut til å fortsette. Dermed er målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens, som tar sikte på å kutte bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020, innen rekkevidde.

Også kampen mot antibiotikabruk i dyrehold og matproduksjon er trappet kraftig opp.

Foreløpig er Norge blant de landene som bruker minst antibiotika til dyr. Likevel påvises det oftere mer resistente bakterier blant dyr nå enn for noen år siden.

(©NTB)