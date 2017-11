SV ber Solberg svare sinte sosionomer

NTB Innenriks

LO-forbundet krever nå en beklagelse fra statsministeren, som i onsdagens spørretime brukte ordet «sosionomisere». Solberg har åpenbart ikke forstått hva sosialt arbeid er, mener forbundsleder Mimmi Kvisvik.

– Å «sosionomisere» bør være en hedersbetegnelse for godt, samfunnsnyttig arbeid, ikke en nedlatende harselas fra Stortingets talerstol, sier hun.

Uttalelsen får nå et etterspill på Stortinget. SVs Solfrid Lerbrekk har i et skriftlig spørsmål bedt statsministeren forklare hva hun mente med begrepet.

– Jeg frykter at ordbruken er et uttrykk for Solbergs manglende forståelse for noe av det mest verdifulle med velferdsstaten vår, nemlig å ivareta våre mest sårbare og utsatte medmennesker, sier hun.

«Pleier å si»

Det var som svar på et spørsmål fra Venstres Trine Skei Grande at ordene falt. Temaet var ungdomskriminaliteten i bydel Gamle Oslo og særlig på Tøyen.

Solberg svarte at «man må se på hvordan tilbudet til sårbare grupper i et område er», før hun fortsatte:

«Samtidig vil jeg aldri si at fordi man er fattig, eller har utfordringer, er kriminalitet akseptabelt – eller «sosionomisere» det vekk, som jeg pleier å si.»

Solbergs uttalelse har ifølge FO vekket harme blant mange av landets sosionomer. Torsdag formiddag hadde flere enn 700 signert oppropet «Sosionomer krever svar fra Erna Solberg».

Nedlatende

Respektløst og nedlatende, mener FO-lederen.

– I beste fall handler dette om fordommer eller kunnskapsløshet. I verste fall handler det om begge deler, sier Kvisvik. Hun er selv sosionom, i likhet med om lag 11.000 av Fellesorganisasjonens medlemmer.

Kvisvik krever en unnskyldning fra statsministeren på vegne av Norges 17.000 sosionomer.

– Disse gjør en viktig jobb for mange i Norge – og for Norge som samfunn, sier hun.

NTB har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra statsministeren.

(©NTB)