Mann alvorlig skadd etter å ha falt over bord fra båt

Hovedredningssentralen (HRS) meldte om at mannen hadde falt over bord klokka 9.48 torsdag morgen. Det ble sendt et Sea-King helikopter til stedet og mannen ble raskt funnet. Han hadde da ligget i vannet i 19 minutter, ifølge NRK.

– Han hadde ikke på seg redningsvest. Kun en arbeidsdress, forteller redningsleder i Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Eric Villassen.

Mannen ble behandlet på stedet, men senere sendt med helikopter til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Mannens helsetilstand er alvorlig, opplyser Villassen.

En av ferjeavgangene over fjorden ble avlyst som følge av redningsaksjonen.

