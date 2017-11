Listhaug skal ansette sjefer i innvandringssektoren

NTB Innenriks

Åremålene for begge de sentrale lederjobbene går ut neste år. Både Frode Forfang i UDI og Torunn-Sofie Aursnes i UNE ble ansatt i 2012.

Nå har imidlertid Justisdepartementet lyst ut stillingene, skriver Vårt Land.

«Vi søker en resultat-, utviklings- og strategisk orientert direktør til å lede et arbeid med stor politisk interesse», skriver Justisdepartementet i to nesten likelydende annonser.

Begge stillingene går i åremål på seks år, med mulighet for den som sitter til å ha stillingen i totalt tolv år. Vårt Land får bekreftet at både Forfang og Aursnes ønsker å gå for nok et åremål.

Begge ble opprinnelig satt inn i stillingene mens Arbeiderpartiet satt ved makten i den rødgrønne regjeringen. Frode Forfang er tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, mens Torunn-Sofie Aursnes ble bedt av daværende justisminister Grete Faremo (Ap) om å søke stillingen som leder av UNE da ingen ville søke stillingen i 2012.

Mens det har vært mye strid rundt lederstillingen i UDI, har det vært roligere rundt den tilsvarende posisjonen i klageorganet UNE. Statusen for den tidligere uavhengige nemnda ble i fjor endret da regjeringen fikk flertallet med seg i Stortinget for at Justisdepartementet skulle få lov til å instruere UNE. Denne muligheten har Listhaug siden brukt aktivt.

