Kjøttforbruket øker fortsatt

Det viser tall fra rapporten «Kjøttets tilstand 2017», skriver Nationen.

Den årlige rapporten fra bransjeorganisasjonen Animalia viser at hver nordmann spiste 54 kilo kjøtt i fjor. Det er en økning på 0,3 kilo (eller 0,5 prosent) fra 2015. Siden 2010 har kjøttforbruket økt med nesten fire kilo kjøtt per innbygger.

Forbruket av kylling øker med 6,3 prosent, mens forbruket av lam går ned med 4,3 prosent. Siden 2008 har forbruket av lam gått ned 15 prosent, eller 0,6 kilo per person, noe som har ført til et overskudd i produksjonen av saue- og lammekjøtt.

Klima- og miljøorganisasjonene er ikke fornøyde med utviklingen.

– Vi skulle ha ønsket at vi så en reduksjon i forbruket av kjøtt i tråd med klimamålene og helserådene. Tallene viser at vi har en lang vei å gå for å få flere til å spise mer av frukt, grønt og fisk, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, til Nationen. Hun mener at kjøttprisene må opp, og at det bør reklameres mindre for kjøttprodukter.

Heller ikke Naturvernforbundet er fornøyde med utviklingen. Generalsekretær Maren Esmark mener at det å spise mindre kjøtt er det beste klimatiltak den enkelte av oss kan gjøre. Hun er enig i at prisene på kjøtt må opp.

Tonen er en helt annen hos bøndene. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er veldig fornøyd med tallene.

– Norsk kjøttproduksjon er ett av de viktigste bidragene til det norske matfatet, og det er bra at det fremdeles er vekst i forbruket av kjøtt, sier Bartnes.

