Helje Solberg kåret til årets kvinnelige medieleder

NTB Innenriks

Helje Solberg, redaktør og administrerende direktør i VGTV, fremheves av juryen som djerv, uredd og inspirerende og som en av de mest markante lederne i norsk mediebransje.

Jorun Berntsen er leder for digitale brukerinntekter og abonnement i Aftenposten, og får prisen som årets talent fordi hun beskrives som en lagspiller med imponerende resultater.

Medieprisene ble utdelt torsdag kveld under Medienettverkets høstkonferanse. Medienettverket er et nettverk på tvers av mediebransjen som arbeider for å inspirere flere kvinner til å ta lederposisjoner i mediebransjen.

