Endelig opptur på Oslo Børs

NTB Innenriks

Mest omsatt var Marine Harvest, foran Statoil. Begge selskapene noterte seg imidlertid for en nedtur, på henholdsvis 0,6 og 0,2 prosent.

Blant de øvrige store selskapene notert på hovedindeksen gikk Yara International mest fram med 2,7 prosent, fulgt av Norsk Hydro med 1,4 prosent, Telenor med 1,3 og DNB med 1 prosents framgang. Blant de fem største selskapene var det altså bare Statoil som gikk ned.

Blant de øvrige selskapene steg Norwegian til værs med en framgang på 3,6 prosent, fulgt av Next Biometrics Group som gikk fram med 3,5 prosent.

Rederiet Stolt-Nielsen og Kongsberg Automotive gikk mest tilbake torsdag, med henholdsvis 4,9 og 4,6 prosent.

Også de europeiske aksjeindeksene opplevde framgang torsdag. CAC 40 i Paris steg med 0,7 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,6 og FTSE 100 i London med 0,3 prosent.

Oljeprisen har mer eller mindre steget også de siste dagene med negativ børsutvikling, og fortsatte med det torsdag. Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 63,6 dollar, mens et fat amerikansk lettolje lå på 56,9 dollar.

(©NTB)