55 har meldt seg av gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet krever at DNB betaler tilbake penger til kunder som har investert i tre fond i DNB, fordi de ikke skal ha fått den fondsforvaltningen de har betalt for. Rådet har fått til lov å føre saken som gruppesøksmål på vegne av alle kundene som har hatt penger i fondet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014.

Det som ikke ønsker å delta, har kunnet melde seg av på nettsidene til Oslo tingrett, hvor saken starter mandag. Torsdag hadde 55 personer gjort det, får NTB opplyst.

Forbrukerrådet mener fondet DNB Norge, og to andre fond som nå er slått sammen med dette, ikke har vært aktivt forvaltet, men i praksis har vært et indeksfond, som følger børsutviklingen automatisk. DNB avviser påstanden og hevder det har vært aktiv forvaltning.

– Resultatene viser også dette. Over to tredjedeler av andelseierne omfattet av gruppesøksmålet har tjent mer penger på å være investert i DNB Norge-fondene enn i et indeksfond i perioden 2005 til 2015, sa kommunikasjonsdirektør Even Westerveld til NTB i forrige uke.

Forbrukerrådet krever at DNB betaler tilbake det kundene har betalt ekstra for et aktivt fond, til sammen 690 millioner kroner.

