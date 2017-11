Støre ber Stortinget si nei til Hagen i Nobelkomiteen

NTB Innenriks

Støre reagerte raskt da innstillingen fra Frps valgkomité på Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen ble kjent onsdag formiddag:

I et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget viser Støre til 40 års bred politisk enighet om at stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Støre oppfordrer partiene til å stå ved denne praksisen, og at dette også gjelder vararepresentanter på Stortinget.

– Behovet for å markere et tydelig skille mellom norske myndigheter og Nobelkomiteen har ikke avtatt. Tvert imot. Etter vårt syn gir det et feil signal dersom et varamedlem til Stortinget velges til medlem av Nobelkomiteen, skriver Ap-lederen i brevet.

Motkandidat

Hagen selv var ytterst ordknapp etter at lederen av Frps valgkomité, Ulf Leirstein, bekreftet at den innstiller på at Hagen erstatter Inger-Marie Ytterhorn i komiteen som tildeler Nobels fredspris.

– Jeg setter pris på innstillingen og avventer videre prosess, sa den mangeårige Frp-formannen til NTB.

For selv om valgkomiteen i Frp nå peker på Hagen, er det ikke sikkert at han blir valgt som partiets kandidat:

Når Frps stortingsgruppe samles klokken 15 onsdag, stiller nemlig tidligere Frp-stortingsrepresentant med fartstid fra forsvars- og utenrikskomiteen, Kristian Norheim, som motkandidat.

41-åringen fra Telemark, som også har vært politisk rådgiver for partileder Siv Jensen, bekrefter sitt kandidatur overfor Dagbladet.

Valgbar?

Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.

Fremskrittspartiet gikk derfor til det skritt å be Stortingets konstitusjonelle avdeling om en redegjørelse for om Hagen i det hele tatt er valgbar til Nobelkomiteen. Reglene sier at en stortingsrepresentant ikke kan sitte der, men hva med en vararepresentant?

Konklusjonen var ikke entydig – selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det «ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter».

Velges i plenum

Normalt er det partiene selv som i praksis peker ut de ulike ikke-parlamentariske vervene de har rett til – målt etter partiets størrelse.

Men formelt er det Stortingets valgkomité, med sine 37 medlemmer og under ledelse av stortingspresident Olemic Thommessen (H), som innstiller til Stortinget i plenum, der valgene gjennomføres.

Støre sier til NTB at han har respekt for at partiene selv avgjør hvem de vil nominere. Men han viser samtidig til at reglene tilsier at en stortingsrepresentant ikke kan sitte i komiteen.

– For meg så er det et spørsmål om det er formelt skille mellom å være vararepresentant og full representant fordi en vararepresentant kan bli kalt inn til å stemme for eller mot regjeringen. Da blir denne distansen til denne uavhengigheten satt i spill, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken bekrefter overfor NTB at hans parti støtter Støre. KrF og Senterpartiet har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Nederlag

Det er ikke første gang det blir bølger rundt Hagens drøm om i sitte i Nobelkomiteen.

Hagen var raskt på ballen etter stortingsvalget i høst med å si fra internt i partiet at han kunne tenke seg en plass i Nobelkomiteen. I midten av oktober bekreftet han sitt kandidatur offentlig overfor NTB.

For seks år siden led Hagen nederlag da han utfordret Ytterhorn for første gang. Det førte til at han trakk seg som partiets eldregeneral. I tillegg frøs et allerede kjølig forhold mellom Hagen og Ytterhorn til is:

– Hun kunne ha trukket seg og latt meg få nobelvervet, om ikke annet enn i takknemlighet for alle politiske muligheter og meningsfullt arbeid jeg hadde sørget for at hun fikk, sier Hagen selv i Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra».

