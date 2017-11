Solide tall fra SalMar

NTB Innenriks

I løpet av kvartalet slaktet SalMar-konsernet 34.000 tonn laks mot 29.600 tonn i tredje kvartal i fjor. Konsernsjef Trond Williksen sier at selskapets langvarige investeringer for håndtering av lakselus nå begynner å gi resultater.

– God drift i alle segmenter og en biologi i bedring har bidratt til at SalMar igjen leverer et sterkt finansielt resultat, til tross for nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at de seneste kvartalers positive kostnadsutvikling fortsatte også i tredje kvartal, sier Williksen.

Selskapet regner med å slakte rundt 134.000 tonn laks i Norge i løpet av året og forventer at dette tallet vil øke til 143.000 tonn neste år.

