Solberg vil ikke ha forbud mot innleie

NTB Innenriks

– Et forbud mener vi vil kunne bidra til at det blir for stengt, sa Solberg i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Men vi er enige i at vi må finne løsninger, og det er vi innstilt på å gjøre, forklarte hun.

Solberg understreket at regjeringen har laget flere forslag som nå har vært på høring, for å gjøre noe med situasjonen.

– Det høres enkelt ut å lage et generelt forbud mot innleie, men det er også prosjekter som har behov for å ha innleie for å ta topper, understreket statsministeren.

SV-leder Audun Lysbakken viste i sitt spørsmål til at 10.000 fagorganiserte onsdag går ut i streik mot bemanningsbyråene.

– Kravet er et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden. Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men liberaliseringen har ført til fullt frislipp, sa han i Stortinget.

Lysbakken ville vite om statsministeren vil bruke den muligheten hun har til å stanse det han beskrev som en håpløs utvikling innen byggebransjen rundt hovedstaden.

(©NTB)