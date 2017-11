Leger slipper uthenging på Legelisten.no

NTB Innenriks

Datatilsynet påla onsdag det kontroversielle nettstedet Legelisten.no å gi helsepersonell mulighet til å reservere seg mot oppføringer. Nettstedet, som ble opprettet i 2012, gir pasienter mulighet til å anonymt omtale og sette karakterer på både leger, tannleger, gynekologer, kiropraktorer og annet helsepersonell. Målet er ifølge nettsiden å gjøre det enklere for folk å finne en god fastlege.

– Vi er svært fornøyd med denne avgjørelsen. Fastlegene har opplevd det som svært belastende å ha en anonym ratingside som de ikke kan forsvare seg mot. Mange har opplevd det nærmest som mobbing, sier leder av Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren til NTB.

Han regner med at nettsiden nå vil motta et ras av henvendelser fra leger som vil reservere seg mot oppføring.

– Sterkt uenig

Legelisten.no sier i en pressemelding onsdag kveld at de er «sterkt uenige i at den ulempen som en liten minoritet leger opplever, oppveier den betydelige nytten tjenesten har for flere millioner nordmenn og norsk primærhelsetjeneste.»

– Datatilsynet har flere ganger skiftet mening i denne saken, og vi håper de vil gjøre det igjen, skriver nettstedet, som viser til at 200.000 nordmenn bruker tjenesten hver måned.

– Tilsvarende nettsider som legelisten.no finnes i nær sagt alle andre EU- og EØS-land og etter hva vi kjenner til, finnes det ikke ett annet datatilsyn i hele Europa som har kommet til samme konklusjon som det norske Datatilsynet, heter det videre.

Legelisten.no mener også at Datatilsynets vedtak i praksis vil åpne for at europeiske selskaper kan drive ratingtjenester av norske leger.

Åpner for misbruk

Datatilsynet skriver i sitt vedtak at balansen mellom ytringsfrihet og personvernshensyn ikke er godt nok balansert. Tilsynet mener også ratinglisten kan misbrukes.

– Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som ikke å skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykmelding eller ikke gi henvisning til unødvendige tester, (...) de kan oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no, skriver tilsynet, som også påpeker at Legelisten.no er dårlig skjermet mot juks og falske innlegg.

Datatilsynet pålegger også nettstedet å slette epostadressene til brukere som har vurdert helsepersonell i spesialisthelsetjenesten av personvernhensyn.

