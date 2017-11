NTB Innenriks

«Legelisten.no AS pålegges å legge til rette for at helsepersonell kan reservere seg mot å bli vurdert på Legelisten.no og at vurderinger vises på nettsiden», heter det blant annet i et pålegg fra Datatilsynet, skriver Stavanger Aftenblad.

Legelisten har omtaler og karakterer av både leger, tannleger, gynekologer, kiropraktorer og annet helsepersonell. Omtalene skal være skrevet av pasienter av helsepersonellet som omtales.

