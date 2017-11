Frp om budsjett: – Veldig krevende å finne inndekning 

NTB Innenriks

Forhandlingene går nå inn i sluttfasen. Fristen som gjelder for å bli enig, er mandag. Onsdag klokken 13 satte de fire partiene på borgerlig side seg igjen ned til forhandlinger.

– Det går i rett retning, men vi må ta møtet og diskutere. Fremdeles er det å finne inndekning i et veldig stramt budsjett hovedutfordringen, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til NTB i forkant av møtet.

På onsdagens møte vil Venstre og KrF trolig bli presentert for et nytt utkast fra regjeringspartiene som de to samarbeidspartiene kan ta med til sine gruppemøter senere onsdag.

Unngå «eksperimenter»

Njåstad beskriver jobben med å finne inndekning som veldig krevende.

– Utfordringen er å finne inndekninger som alle de fire partiene kan stå i. Det er ingen enkle penger i skjulte skuffer i Finansdepartementet. Hvis vi bruker mer på ett område, må vi bruke mindre på et annet eller finne fornuftige måter å få inn mer penger i statsbudsjettet på, forklarer Frp-politikeren.

Han avviser foreløpig at de fire partiene nok en gang ender opp med en ny og omstridt avgift, slik poseavgift og flypassasjeravgift tidligere er blitt brukt til å finne inndekning i vanskelige forhandlingsprosesser.

– Nei, slike eksperimenter har vi ikke sansen for. Det skal vi prøve å unngå, sier Njåstad.

– Godt stykke unna

Holdningen hos de fire partiene har vært at det skal være mulig å komme til enighet innen fristen, men KrFs Kjell Ingolf Ropstad bekrefter at man fortsatt er «et godt stykke unna» en enighet.

– Det må komme mer for at vi skal kunne oppnå en enighet, sier han.

Høyres Nikolai Astrup, som leder finanskomiteen, bekreftet at han hadde med seg et nytt tilbud til samarbeidspartiene.

– Det er et veldig godt tilbud, som vanlig, sa han før forhandlingsstart.

– Vårt mål er å tilfredsstille både Venstre og KrF, men også Høyre og Fremskrittspartiet, legger Astrup til.

