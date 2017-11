Fortsatt rødt på Oslo Børs

NTB Innenriks

Til tross for nedgangen på børsen så stiger oljeprisen. Den norske krona er imidlertid på sitt svakeste siden finanskrisen – kun med unntak fra desember 2014, ifølge E24.

Oslo Børs følger for øvrig en internasjonal nedgangsperiode den siste tiden.

På Oslo Børs var DNB mest omsatt onsdag sammen med Statoil og Marine Harvest. Av de større selskapere på hovedindeksen var også DNB på topp – når det gjelder tilbakegang. Aksjen svekket seg nemlig med 2,9 prosent. Statoil noterte seg for en nedgang på 1,3 prosent, Yara for 0,9 prosent og Norsk Hydro for en nedtur på 0,7 prosent. Ingen av børsens fem største selskaper gikk altså i pluss onsdag.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen noterte imidlertid SalMar seg for en solid oppgang på 10 prosent, mens Next Biometrics Group befant seg på den andre enden av skalaen med en nedgang på 10,6 prosent.

De viktigste europeiske børsene blødde også stygt onsdag. DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London falt begge med 0,6 prosent, mens CAC 40 i Paris falt med 0,3 prosent.

Oljeprisen steg noe onsdag. Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for 63,60 dollar og et fat amerikansk lettolje gikk i snitt for 56,85 dollar.

