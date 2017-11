NTB Innenriks

Like etter klokken 15.00 fikk brannvesenet melding om brannen, opplyser NRK.

Det skal være en gassflaske i det ene bygget, og politiet advarer mot spredningsfare.

– Vi har noenlunde kontroll på brannen nå, men på grunn av den gassflasken vet man aldri. Derfor har vi besluttet å ha en sikkerhetssone på 300 meter, sier operasjonsleder Karstein Tendenes til NTB.

Tendenes opplyser at det ikke er meldt om personskader, og at politiet for øyeblikket ikke kan si noe om brannårsak.

