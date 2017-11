Dyrevernere politianmelder Mattilsynet for nedslakting av villrein

NTB Innenriks

Det benyttes helikopter og snøscooter under jakten, noe organisasjonen peker på at stresser dyrene.

– Men man vet allerede at dyr stresses av jakt og av helikopter- og snøscootertrafikk, og at simler kan abortere under stress. Man vet at dyrene trenger ro vinterstid til næringsopptak, og at de må spare på energien for å overleve. Dyr kan dø av utmattelse, de kan i panikk løpe utfor stup, og når inndrivingen starter kan masseskader oppstå, sier Jenny Rolness i Dyrenes Røst.

Det er Statens naturoppsyn som gjennomfører jakten, som er vedtatt av Mattilsynet og Landbruksdepartementet. Målet er å skyte 1.500 villrein i Nordfjella villreinområde, som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Ved å utrydde hele stammen håper man å fjerne den svært smittsom skrantesykevarianten (CWD) fra norsk jord, en sykdom som kun er påvist ett sted i Europa – nettopp i Nordfjella.

– Bukken til havresekken

Dyrenes Røst reagerer på at det er Matillsynet som fører tilsyn med jakten.

– Vi kan ikke se på at etaten som skal ivareta dyrevelferdsloven nå bryter den selv på det groveste. Når Mattilsynet setter sine egne folk til å overvåke dyrevelferden under nedslaktingen må man også reagere. Dette er bukken til havresekken, sier Rolness.

Hun mener også at hele grunnlaget for nedslaktingen er mangelfullt fordi smitten allerede kan ha spredd seg utenfor området. Dermed kan man risikere at nedslaktingen uansett ikke fjerner sykdommen.

– Med en gjennomsnittlig inkubasjonstid på 2–4 år for CWD og stor bevegelse gjennom mange år av jegere, hjortedyr, beitedyr og åtseldyr, er det lite sannsynlig at smitten er isolert til Nordfjella.

– Vi kan uansett aldri oppnå en natur som er fri for smittestoff, og det er heller ikke et mål.

– Lidelse for smittede dyr

CWD-koordinator Hallgeir Herikstad i Mattilsynet påpeker at alle dyr som smittes med skrantesyke, opplever stor lidelse.

– Å ikke forsøke å stoppe en dødelig sykdom fra å spre seg vil være grov dyremishandling, sier han til NTB.

Han sier at Norge har et ansvar for å hindre at sykdommen sprer seg til andre land.

– Vi får se hva anmeldelsen inneholder når den kommer, men det er viktig å understreke at vi gjør dette for å hindre utbredelsen av en dødelig dyresykdom som utsetter dyrene som blir smittet for store lidelser, fram til de til slutt dør. Hvis vi ikke handler nå, risikerer vi å havne i en situasjon som fører til store lidelser for hjortedyr over hele landet. Det vil da bli umulig å bekjempe sykdommen.

Skal reetableres

Herikstad sier at de har hatt en dialog med Dyrenes Røst og forsøkt å formidle hva de gjør og hvorfor.

– Villreinstammen skal reetableres så raskt det er mulig. Det er et spørsmål om hva som er minst belastende for dyrene. Kortvarig stress under statlig felling eller langvarige lidelser når de blir smittet. Vi fører løpende tilsyn med hvordan dyrevelferden ivaretas under fellingen, og det er selvfølgelig en grense for hva som er akseptabelt i en bekjempelsessituasjon. Vi vil legge ut fortløpende rapporter fra våre inspektører som overvåker og vurderer situasjonen.

Den statlige villreinjakten i Nordfjella startet 7. november. I løpet av de første seks dagene ble det felt 49 dyr.

