Dramatisk kronefall – boligprisene får skylden

I lang tid har kronen vært kjempesvak, langt svakere enn «alle» har spådd. De siste dagene har den tatt et nytt dykk, ifølge E24. Onsdag morgen kostet en euro 9,59 kroner. På sitt høyeste tirsdag kveld ble euroen handlet for så mye som 9,67 kroner, skriver Dagens Næringsliv.

E24 påpeker at oljeprisen har steget, og at vanligvis vil da kronen også styrkes, men at det ikke har skjedd i høst. Sjefanalytiker for valuta i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen, tror årsaken kan være at valutamarkedet ser på risikoen for at boligmarkedet skal kjølne kraftig og dra med seg hele økonomien ned, som den aller største risikoen for norsk økonomi.

– Denne historien handler om overvurderte boligpriser og konsekvenser ved boligprisfall som kan bli store og stygge, sier Eek-Nielsen til E24.

Knut A. Magnussen i DNB Markets deler den analysen, og skriver i en oppdatering til kundene at kursfallet også kan være sesongrelatert, fordi kronen historisk gjør det dårlig mot slutten av året.

