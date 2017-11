Aktor ber om fire måneders fengsel etter jaktulykke i Troms

NTB Innenriks

– Det er viktig at samfunnet reagerer med straff, av hensyn til allmennprevensjon, sa aktor Torstein Linquister i sin prosedyre i Nord-Troms tingrett onsdag, melder NRK.

Saken mot 41-åringen startet i Nord-Troms tingrett mandag. Jegeren er tiltalt for uaktsomt drap etter jaktulykken inne på et avfallsområde på Stormoen i Balsfjord i Troms. 28. februar i år.

41-åringen forklarte i retten at han var sikker på at han skjøt en rev. Mads Håvard Larsen (26) døde umiddelbart av massive hjerneskader da han ble truffet av skuddet.

Aktor legger blant annet vekt på at jakten foregikk på et industriområde, noe som krever høy aktsomhet. I tillegg til fengselsstraffen ba han om at den tiltalte må fradømmes retten til å gå på jakt i fem år.

Bistandsadvokat Erik Ringberg sa i retten at den avdødes familie er skuffet over at tiltalte ikke erkjenner straffskyld.

– At tiltalte først erkjente straffskyld og tok på seg ansvaret for Larsens død, betydde mye for avdødes foreldre og samboer. At han i mai gikk tilbake på dette og påsto seg ikke straffskyldig, har ført til ytterligere fortvilelse for familien, sa Ringberg i sin prosedyre.

– Dette vil sette sitt preg på lokalsamfunnet i lang tid, sa Ringberg.

