Advokatforeningen aksjonerer utenfor Stortinget 

NTB Innenriks

– Vårt fremste krav er retten til å forhandle om salærsatsen, forteller generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen, som arrangerer en protestaksjon utenfor Stortinget onsdag morgen.

– Dette handler om å sikre god rettshjelp til svake grupper i samfunnet.

Smith forklarer at advokatens salær fastsettes ensidig av staten.

– Og i år blir den ikke engang prisjustert, forteller hun.

– Vi krever rett og slett – på lik linje med for eksempel fastlegene – retten til å forhandle om salærsatsen, sier Smith.

Baard Amundsen i Advokatforeningen peker på at lønnen mellom for eksempel statsadvokater og en advokat som representere vanlige folk blir større for hvert år.

– Nå kan en advokat som representerer det offentlige tjene dobbelt så mye som en som tar saken for fri rettshjelp på den andre siden, understreker han.

Årets statsbudsjett svekker utsatte gruppers tilgang til fri rettshjelp, og det vil bli stadig vanskeligere å finne erfarne advokater som tar slike saker.

Det går ut over rettssikkerheten, presiserer han.

(©NTB)