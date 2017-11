Tiltale etter drap på 24-åring på Feiring kan være klar før nyttår

NTB Innenriks

Det sier politiadvokat Viola Bjelland i Øst politidistrikt til Oppland Arbeiderblad.

Den 38-årige mannen som er norsk statsborger, men opprinnelig fra Midtøsten, skal ha hatt et kjæresteforhold med avdøde Roya Hashemi (24).

Hashemi var asylsøker fra de kurdiske områdene i Iran og bosatt på mottak på Lena i Østre Toten. Hun hadde akkurat fått oppholdstillatelse i Norge da hun ble drept, sa den etterlatte familiens bistandsadvokat Seiran Ahmadi til VG i august.

Drapet skjedde i en bil ved Feiring på fylkesgrensen mellom Oppland og Akershus natt til 8. august. Den 24 år gamle kvinnen ble drept med kniv.

Siktede har erkjent drapet, men har tidligere nektet straffskyld etter siktelsen om forsettlig drap. Han sier det var en krangel som utviklet seg til et basketak, og at knivstikkingen var et uhell.

– Det gjenstår fortsatt avhør av siktede og hvordan han stiller seg til siktelsen i dag er ikke avklart, sier Bjelland til Oppland Arbeiderblad.

Hun sier etterforskningen nå går inn i sluttfasen.

– Vi håper å få saken påtalemessig avgjort før året er omme.

En rapport fra Innlandet politidistrikt til Politidirektoratet (POD) viser at 38-åringen gjorde flere forsøk på å kjøre vekk fra åstedet etter drapet. Politiet truet mannen med våpen under pågripelsen tidlig på morgenen 8. august.

(©NTB)