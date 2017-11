Sp støtter Aps forslag om å vurdere asylsaker på nytt

NTB Innenriks

Aps forslag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Partiet foreslår å innføre sårbarhetskriterier og vente med retur til sakene er tatt opp til ny vurdering.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vendte forrige uke tommelen ned for et forslag fra SV om umiddelbar midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan. Det fikk mange Ap- og Sp-veteraner til å reagere.

Sp hadde i utgangspunktet reservasjoner mot det siste av Aps totalt fire forslag, om at sakene til de unge asylsøkerne det gjelder, «ikke effektueres». I det endelige forslaget som Stortinget tirsdag tar stilling til, heter det at sakene «ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt».

– Vi varslet Ap om at vi ikke kunne støtte det forslaget slik det lå. Ap endret ordlyden, slik at det ble bedre rammet inn. Da stemmer vi for alle fire forslagene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

KrF kommer til å støtte SVs opprinnelige forslag om returstans, men støtter subsidiært Aps forslag, får NTB opplyst. Venstre kommer til å fremme et eget forslag, men vil støtte Ap-forslaget subsidiært.

