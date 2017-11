Resten av styret i Boligbygg byttet ut

NTB Innenriks

Byråd for næring og byutvikling, Geir Lippestad, satte tirsdag inn tre nye styremedlemmer i selskapet. De nye styremedlemmene er Gisele Marchand, Stine Rolstad Brenna og Mai-Lill Ibsen. Alle har betydelig erfaring fra ledelse og styrearbeid.

Den siste utskiftningen kommer etter at styrelederen og ett av de øvrige styremedlemmene ble byttet ut allerede i midten av oktober. Opplysningen om at den kommunale boligbedriften i Oslo i stor skala har handlet eiendom av konkursryttere, er blitt omtalt som en stor skandale.

– Vi skal til bunns i denne saken og gjenreise tilliten til Boligbygg. Styret i Boligbygg har derfor krevende oppgaver som skal løses, der håndtering av granskningen og god organisering av foretaket blir sentrale oppgaver, sier byråd for næring og utvikling, Geir Lippestad, i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Siktet av Økokrim

Økokrim innledet etterforskning etter at Dagens Næringsliv begynte å se nærmere på boligkjøpene og publiserte en serie artikler om saken. 13. oktober skrev avisen at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av to selgere som har en historie som såkalte konkursgjengangere. Ifølge avisen tjente selgerne 60 millioner kroner på handelen med kommunen.

Tre dager senere ble en innleid konsulent som hadde ansvaret for boligkjøp for kommunen, siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap.

Kontinuitet

Ti dager etter avsløringen ble styreleder Jan Erik Nielsen byttet ut med Stig L. Beck. Også et av styremedlemmene måtte gå, men de øvrige ble sittende.

– På grunn av risikoen i å bytte hele styret under ett, og for å sikre kontinuitet i styrearbeidet har styrets sammensetning blitt skiftet ut i en totrinnsprosess. Det tar litt tid å få på plass personer med nødvendig erfaring og riktig kompetanse. Det har vi fått til nå, sier Lippestad.

