Nortura betaler tilbake støtte etter kjøtteksport til Afghanistan

Eksporten av 102 tonn sauekjøtt til Afghanistan har skapt reaksjoner. Nå er det klart at Nortura betaler tilbake støtte etter den omstridte praksisen, ifølge Nationen. I et brev Omsetningsrådet har sendt til Landbruks- og matdepartementet går det fram at Nortura, som er markedsregulator, betaler tilbake det såkalte frysefradraget for sauekjøttet som ble eksportert til Afghanistan.

«Nortura har beklaget de negative effektene eksporten kan ha medført, og fremholder at all videre eksport til Afghanistan via selskapet eller deres datterselskaper er stanset. Dette gjelder for øvrig også eksport til andre MUL-land», skriver Omsetningsrådet i brevet.

Det presiseres at det ikke er lov å eksportere kjøtt man har fått frysefradrag for.

