Norge valgt inn i Unescos verdensarvkomité

NTB Innenriks

Tolv nye land, deriblant Norge, er valgt til medlemmer av Unescos verdensarvkomité.

– Dette er en stor begivenhet for oss. Verdensarvkomiteen er en viktig komité i FN-systemet, og verdensarvlisten har stor betydning for å sikre verdens kultur- og naturarv for fremtiden, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I tillegg til å vedta nye områder på verdensarvlista, har komiteen ansvaret for å overvåke og forvalte områdene som står på verdensarvlisten og vurdere om det er land som trenger råd eller bistand.

– Det medfører et stort ansvar for Norge å være med i komiteen. Det å komme på verdensarvlisten betyr mye for turisme, verdiskapning og muligheten til å ta vare på de enestående stedene. Dette er natur- og kultursteder som vi vil videreføre i god stand til kommende generasjoner, sier Helgesen.

Norge har i dag åtte områder på verdensarvlisten, og vil ikke fremme nye nominasjoner så lenge Norge er medlem av komiteen.

Norges delegasjon til komiteen skal ledes av riksantikvar Jørn Holme og fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet.

(©NTB)