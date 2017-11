Mann til sykehus med mulige skuddskader i Oslo

NTB Innenriks

Hendelsen fant sted på Grefsen i Oslo, opplyser politiet, som også har funnet et skytevåpen i nærheten av der den skadde ble funnet.

– Vi fikk melding klokken 1.20 om smell, muligens skudd, i området. Vi fant en person med skader i et bein, det kan være skuddskader, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet jobber ut fra teorien om at mannen er skutt og at det skjedde i en leilighet. Kriminalteknikere er på vei til stedet for å undersøke leiligheten og området rundt.

Politiet har pågrepet en mann i 30-årene, som antas å stå bak ugjerningen. Han tok selv kontakt med politiet idet meldinger om hendelsen kom inn. Den skadde er også en mann i 30-årene.

– Han var bevisst og ble kjørt til sykehus. Det er vanskelig å si noe om skaden. Vi jobber med å undersøke åstedet, sikre spor og snakke med vitner, sier Jøkling, som ikke vil si noe om de to personene er kjent fra politiet fra før.

