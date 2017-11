Mange meninger om Jensens SSB-håndtering – nå venter kontrollkomiteen

NTB Innenriks

Meyer gikk av som direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB) natt til mandag. I forkant av dette hadde Jensen sagt at hun ikke lenger hadde tillit til direktøren.

Spørsmålet er om statsråden blandet seg for tett inn i omorganiseringen i den uavhengige etaten.

– Med utgangspunkt i oppslaget i VG om hva ansatte i departementet skal ha sagt til direktøren i SSB om disponeringen av konkrete navngitte personer i SSB, er det naturlig at vi diskuterer og stiller spørsmål, sier lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

– Det som er vanlig, er at vi stiller et spørsmål til statsråden som vi forventer å få svar på i løpet av en uke.

Støtte

Finansministeren får støtte for sin håndtering fra Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen. Han er også tidligere lovrådgiver i Justisdepartementet og har skrevet kommentarene til forvaltningsloven.

Woxholth skriver på sin Facebook-side følgende om Statistisk sentralbyrå: «At organet benevnes uavhengig, er ikke til hinder for instrukser. Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret».

Til Klassekampen sier professoren at han tror Christine Meyers offentlige angrep på Jensen, og påstander om at departementet truet SSBs uavhengighet, ble gjort for å sikre eget omdømme og en romslig etterlønn.

– Taktikkeri

– Å stanse omorganiseringen i påvente av mer kunnskap er helt innenfor ordinær instruksjonsmyndighet. Meyer må ha skjønt at hun ikke kunne bli sittende og valgte å gå til offensivt motangrep, dels for å redde egen ære og dels for å sikre seg en god sluttpakke. Denne åpne forestillingen smaker veldig av taktikkeri, sier Woxholth til Klassekampen.

Samtidig understreker han at finansministeren ikke har myndighet til å avskjedige SSB-direktøren, men finner det underlig at Meyer ikke gikk av da hun fikk et så sterkt signal om at hun ikke lenger var ønsket som direktør.

– På galt spor

Jussprofessor Mads Andenæs mener finansministerens opptreden overfor Meyer har skadet SSB, det politiske systemet og det norske samfunnet.

– Det spiller ingen rolle hva som var grunnlaget for den erklærte mistilliten. Dersom det nå etableres at SSB-direktøren må ha tillit fra finansministeren, er vi kommet på helt galt spor. Dette åpner for alle slags former for misbruk i fremtiden, sier Andenæs til Dagens Næringsliv.

Til NRK sier han at det er utøvd upassende politisk press i denne saken.

