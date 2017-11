Frp: Ap har forlatt den ansvarlige linjen i asylpolitikken

NTB Innenriks

Det sa Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim på NRKs Politisk Kvarter tirsdag morgen.

– Dette er dagen da Arbeiderpartiet forlater en ansvarlig linje i asylpolitikken. De har vært med på, sammen med de store og ansvarlige partiene på Stortinget, å føre en linje som har vært streng og rettferdig. De har stått for noen tøffe valg og vært med på å innføre de ordningene vi har i dag som gjør at færrest mulig uten reelt beskyttelsesbehov kommer til Norge. I dag snur de tvert om og sier at de ønsker, for det er det det betyr, at flere som ikke har behov for beskyttelse i Norge, skal få opphold. Det er en åpen invitasjon til Afghanistan, sier Helgheim.

Støre avviser dette og understreker at Ap vil ha ned midlertidigheten.

Stortinget setter foten ned

– Fra 2009 til 2013, da vi styrte, fikk rundt 5 prosent midlertidig opphold. Nå har dette skutt i været til nesten halvparten. Det er langt mer enn det Stortinget forutsatte. Dette er dagen hvor Stortinget kan si at det er stortingsflertallet som bestemmer. Det er ikke Frp som holder Stortinget som gissel. Nå setter Stortinget foten ned, sier Støre.

– Støre kommer ikke bort fra, som han selv sier, at dette er mennesker som har fått avslag, som ikke har beskyttelsesbehov i Norge, de ønsker han at likevel skal få bli. Dette er et signal til Afghanistan. Menneskesmuglere vil ta dette signalet i løpet av dagen i dag. Hvis dette blir vedtatt, så vil det spre seg som en åpen invitasjon, sier Helgheim.

– Denne tabben har Ap gjort før. De inviterte 10.000. Det kom 30.000. Den eneste forskjellen er at denne gangen inviterer de folk uten beskyttelsesbehov, sier Frps innvandringspolitiske talsmann.

– Tøys og tøv

– Dette forslaget betyr at Ap nærmer seg SV som nærmest går inn for åpne grenser, det må vi være ærlig på, sier Helgheim.

– Dette er tøys og tøv. Den måten Frp turer fram på, skal ikke være Norges profil utad. Vi skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk, men den skal være human, og det kan den bli med forslagene vi fremmer i dag, repliserer Ap-lederen.

SV varsler at de vil stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet. Støre opplyser at de har orientert Senterpartiet om forslaget, som Støre tror vil få flertall.

(©NTB)