Aktor vil ha 19 års fengsel for Trosterud-drapet

Den 43 år gamle mannen erkjente straffskyld for drapet da rettssaken startet i forrige uke. Mannen er også tiltalt for mishandling av ektefellen og en datter i perioden fra 2003 til 2016, men han nekter delvis for at dette har skjedd.

Tirsdag la aktor ned påstand om 19 års fengsel for mannen, melder NRK.

Knivstikkingen fant sted på en gangvei på Trosterud i juni i fjor. Flere personer var vitne til knivstikkingen, og mannen ble pågrepet i direkte tilknytning til åstedet.

Den tiltalte mannen er norsk statsborger, opprinnelig fra Afghanistan. Kona var russisk statsborger. Tiltalen lister opp hvordan mannen skal ha utført vold og kommet med trusler, krenkende utsagn og lagt begrensninger på ektefellens bevegelser.

