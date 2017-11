46-åring fikk 14 års fengsel for å ha drept kona

NTB Innenriks

Lillian Holøien (54) ble drept på Flisa 23. mars i fjor. Mannen tilsto vold mot kona, men nektet for drapet ettersom han hevdet at han ikke hadde til hensikt å drepe henne da han utsatte henne for vold.

Lagmannsretten fant mannen skyldig i å ha drept kona med massiv vold i hjemmet deres, men retten var delt når det gjaldt spørsmålet om forvaring. Mindretallet mente mannen burde dømmes til forvaring, mens flertallet mente en vanlig fengselsstraff er tilstrekkelig, melder NRK.

Aktor Thorbjørn Klundseter viste i retten til at to sakkyndige har kommet fram til at tiltalte var tilregnelig da drapet skjedde, og han la ned påstand om 15 års forvaring.

Da saken ble behandlet i Nord-Østerdal tingrett i mai i år, ble mannen dømt til 14 års forvaring for drapet.

