Tyver sagde, limte på deler og knuste vikingskatter

NTB Innenriks

– Jeg har ikke sett noe slikt før. Vi spør oss hva som egentlig har skjedd, sier Asbjørn Engevik, leder for kulturhistorisk avdeling ved Universitetet i Bergen, til Bergens Tidende.

Tyvene har blant annet sagd i stykker og knust smykker i flere deler. Et smykke fra Hardanger har fått limt på seg deler fra et annet historisk funn i Vik i Sogn.

– Jeg vet ikke om de har gjort det i et forsøk på å gjøre det lettere å selge, eller hva som var planen. Vi aner ikke hva de har tenkt, og ikke vet vi hva slags type lim de har brukt heller, forteller Engevik.

– Det er forferdelig å behandle historiske gjenstander på denne måten. Vi bruker plasthansker og er svært forsiktige, sier han.

Gjenstandene fra vikingtiden og jernalderen ble stjålet fra Universitetsmuseet i Bergen 12. august, da tyver brøt seg inn i museet via et stillas og et vindu i sjuende etasje.

Museet jobber nå med å få oversikt over de returnerte skattene. Det er fortsatt 100 gjenstander som mangler.

Foreløpig er tre menn varetektsfengslet for tyveriet. En fjerde, som har tilknytning til saken, blir tatt hånd om av helsepersonell.

(©NTB)