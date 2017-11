Tirsdag kommer snøen på Østlandet

NTB Innenriks

Meteorologisk institutt oppfordrer bilister som fortsatt kjører med sommerdekk, til å la bilen stå på tirsdag, for da venter de årets første større snøfall.

Snøen kommer til å gi vanskelige kjøreforhold på Østlandet, spesielt i ytre strøk. I Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold er det fare for glatte veier mellom klokken 6 og 12 tirsdag.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier til NRK at han tror snøen kommer mellom klokken 5 og 7, men at det blir under fem centimeter. Dermed vil den også forsvinne raskt med plussgradene som er ventet onsdag.

