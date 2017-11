Nordea venter fortsatt boligprisfall – og mest i Oslo

NTB Innenriks

Utviklingen i prisen på nye boliger i Oslo kan presse prisfallet ytterligere nedover, heter det i en rapport fra Norges nest største bank, Nordea.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har boligprisene steget med 200 prosent. En gjennomsnittsbolig koster i dag 4,7 ganger inntekt, mot 3 ganger inntekt for 15 år siden.

Men når man justerer for rentefallet og inntektsøkningen, så kommer Nordea-analytikerne fram til at en gjennomsnittskjøper bruker omtrent det samme av inntekten i dag som ved årtusenskiftet på å betjene renter og avdrag. For Oslo er denne andelen på 32 prosent og for resten av landet 22 prosent – både i 2000 og i 2017.

Nye og strengere reguleringer for boliglån har bremset prisveksten, samtidig som det de siste årene er bygget og igangsatt flere nye boligprosjekter. Med flere boliger på markedet har prisveksten bremset ytterligere opp.

Ifølge Nordea ligger det an til ytterligere priskutt på nye boliger fordi salget har bremset opp. Banken antar at det fortsatt vil være lønnsomme prosjekter selv med lavere utsalgspriser, og at utbyggerne derfor etter hvert vil kutte prisene.

Men – selv med et fall på 5 prosent vil prisene fortsatt være 20 prosent over bunn-nivået i 2013, understrekes det i Nordea-analysen. Dermed er det fortsatt grunn til å vente ytterligere bygging av nye boliger, om enn i noe lavere fart enn det siste året, lyder bankens vurdering.

(©NTB)