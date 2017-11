To personer alvorlig skadd i frontkollisjon i Buskerud

NTB Innenriks

To personer ble sittende fast etter en møteulykke i Øvre Eiker i Buskerud i 17-tiden søndag.

– De to ble hentet ut fra kjøretøyene og fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus med alvorlige skader, opplyser operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB søndag kveld.

De tre øvrige involverte i ulykken pådro seg mindre skader og er fraktet til Drammen sykehus. Totalt satt fem personer i de tre bilene som var involvert i ulykken.

Ifølge vitner har en bil kommet over i motgående kjøreretning og truffet bilen som kom i motsatt retning, som igjen ble påkjørt bakfra, opplyser politiet.

Ulykken skjedde like ved rundkjøringen på Lerberg i retning Horgen. Veien er stengt på stedet, og det er anbefalt omkjøring via Hokksund og E134. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er søndag kveld i ferd med å avslutte sine undersøkelser, og politiet opplyser at veien snart vil åpnes for ferdsel.

