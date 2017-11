Jensen glad for enighet med SSB-sjefen

NTB Innenriks

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier Jensen i en pressemelding.

Finansdepartementet har bedt styret i statistikkbyrået om å peke ut en person som kan fungere som leder inntil videre.

Meyer fratrer ved midnatt natt til mandag ifølge avtalen som ble inngått med departementet søndag. Jensen kunngjorde fredag kunngjorde at hun ikke lenger har tillit til henne.

