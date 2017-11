NTB Innenriks

Like før klokka 17.30 meldte Oslo-politiet på Twitter at det har vært brann i forbindelse med et sikringsskap. Brannen er nå slukket.

Operasjonsleder Christian Krohn Engseth i Oslo politidistrikt sa til NTB at den første meldingen gikk ut på at det var åpne flammer i et sikringsskap. Røykdykkere ankom stedet, og totalt ble seks personer evakuert fra boligen.

110-sentralen i Oslo meldte på Twitter at de var på stedet med fire biler.

