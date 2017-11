Stortinget vil grave i SSB-konflikten

NTB Innenriks

SVs Kari Elisabeth Kaski ville lørdag ikke utelukke at SSB-saken kan ende opp hos kontrollkomiteen på Stortinget.

– Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Kaski til NTB.

Hun er blant flere politikere som ønsker seg en forklaring fra finansminister Siv Jensen.

– Det er på høy tid at Siv Jensen avklarer sitt syn på SSB og hvordan SSBs rolle i samfunnet skal være, sier Kaski.

– Dersom hun har grepet inn på en konkret sak–innvandringsregnskapet–er det svært alvorlig og en sak for Stortinget.

Fredag gikk KrF-leder Knut Arild Hareide og Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske ut og krevde at Jensen må avklare spørsmål om SSBs uavhengighet og påstander om politisk inngripen.

Forhandler på bakrommet

Finansdepartementet opplyser til NTB lørdag at det ikke er planer om noe nytt møte mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen.

Samtidig melder VG og NRK at det pågår forhandlinger mellom de to partene om betingelsene for SSB-sjefens avgang.

Meyer og departementet er enige om at hun skal fratre så fort som mulig, ifølge VGs kilder. Avisen skriver at partene forsøker å finne en løsning innen helgen er omme, slik at arbeidsforholdet kan avsluttes før uken begynner.

Etter det NRK erfarer, mener Finansdepartementet at Meyer stiller urealistisk høye krav i arbeidet med sluttavtalen som nå pågår.

Kan få dekket advokatregning

Saken har utviklet seg i rasende fart de siste par dagene med mange uoppklarte elementer. Blant annet ble det fra flere holdt meldt torsdag kveld at Meyer var beredt til å fratre sin stilling. Det benektet hun selv fredag.

Christine Meyer søkte hjelp hos advokat Dag Steinfeld, som hun ønsket å ha med seg i et møte med Jensen fredag. Det nektet finansministeren, og møtet ble avlyst.

Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen i SSB skal vurdere om advokatregningen skal betales av byrået, skriver VG. Steinfeld har ikke svart på NTBs henvendelser lørdag.

Uenighet om SSBs rolle

Konflikten mellom SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet bunner i interne stridigheter og bekymring som følge av omorganisering i byrået.

Blant annet krympes forskningsavdelingen kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. Dessuten er det uenigheter om hvilken rolle SSB skal ha.

Noen ønsker at byrået skal publisere mer i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

