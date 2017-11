SV gjør nytt framstøt for å stanse returer til Afghanistan

NTB Innenriks

SV foreslo først en midlertidig stans i alle returer til det krigsherjede landet, også frivillige returer, men dette blir avvist av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som frykter signaleffekten.

– Når vi nå skjønner at det ikke vil være mulig å få flertall for dette, så prøver vi det nest beste, og det er en midlertidig stans for barna. Det er min klare forventning at Sp og Ap kan støtte dette, det er den eneste logiske konklusjonen av hva de har sagt de siste dagene, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

SV har derfor laget to nye forslag, som de sendte til de andre partiene før helgen. Det ene gjelder umiddelbar stans i returer av barn som kom til Norge før de fylte 18. Dette vil omfatte barnefamilier. Det andre gjelder enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold inntil de fylte 18, de såkalte oktoberbarna. Ifølge forslagene må begge disse gruppene få bli i Norge inntil Stortinget har tatt stilling til om det skal nedsettes et ekspertutvalg som går gjennom asylpraksis og sikkerhetsvurderingene i Afghanistan.

Stortinget behandler SVs forslag tirsdag.

Ap varsler egne forslag

– Min kommentar er at vi arbeider med våre egne forslag, svarer innvandringspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Ap på spørsmål om hvordan hennes parti stiller seg til SVs nye forslag.

Hun opplyser at det ennå ikke er avklart hvorvidt dette er forslag som vil bli behandlet på kort varsel på tirsdag, eller om det skal gjennom ordinær komitébehandling.

Senterpartiets Heidi Greni opplyser lørdag ettermiddag at hun ikke har sett forslagene.

– Utgangspunktet vårt er at endringer i asylpolitikken må vedtas etter ordinær komitébehandling. Så kan jeg selvfølgelig verken avvise eller tiltre forslag vi ikke har sett, skriver hun i en tekstmelding.

Både AUF og flere lokal- og fylkeslag i Ap har gått inn for en midlertidig returstans og også en rekke partiveteraner støtter dette, inkludert tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal.

– Burde ikke være kontroversielt

Lysbakken anklaget de andre partiene for å ha framført «mange unnskyldninger» for ikke å stemme for deres opprinnelige forslag, da han talte til landsstyremøtet lørdag.

Kritiske røster har påpekt at SV har fremmet for mange ulike forslag om samme tema og at de opprinnelige forslagene var for omfattende. Men Lysbakken vil ikke være med på at de kunne vurdert realiteten i å få støtte før de la dem fram.

– Jeg mener realismen burde vært god, for både Ap og Sp har ytret bekymring for om folk blir sendt tilbake til fare. Da mener jeg det er naturlig å ta en time-out. Det vi har foreslått er en midlertidig stans, det burde ikke være så kontroversielt, sier Lysbakken.

Han forteller at SV også vil foreslå å få tilbake det såkalte rimelighetskravet for å returnere asylsøkere til internflukt. Da dette kravet ble fjernet, ble det lavere terskel for utlendingsmyndighetene å sende flyktninger til andre områder av Afghanistan enn der de opprinnelig kommer fra. Det betyr blant annet at «oktoberbarna» kan bli sendt til Kabul, selv om de ikke har familie eller nettverk der.

Også Venstre har tatt til orde for å få tilbake rimelighetskravet, mens Ap har foreslått at det må innføres et sett med sårbarhetskriterier, som vil omfatte noen av de samme hensynene som rimelighetskravet la opp til.

I tillegg vil flere partier se på bruken av midlertidig opphold for mindreårige.

