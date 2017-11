Kraftig økning i politiets forespørsler om våpenbruk

NTB Innenriks

Det viser tall ABC Nyheter har hentet inn fra Politidirektoratet.

I mars 2016, den første måneden etter at den generelle bevæpningen opphørte, ba politiet om å få bruke skytevåpen 513 ganger. I august 2017, halvannet år senere, hadde dette tallet økt til 831 ganger, selv om den generelle kriminaliteten i Norge har gått ned.

Anmeldte lovbrudd i årets første måneder har gått ned 6,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, viser tall fra Straffesaksregisteret.

I Oslo har politiet så langt i år bedt om skytevåpen 1217 ganger (152 ganger i snitt per måned). Øst politidistrikt har bedt om våpen 1080 ganger (135 per måned), og i Sør-øst 719 ganger (90 ganger per måned).

Bevæpningsutvalget påpeker i sin utredning, som nå er på høring, at mange planlagte bevæpnede oppdrag er knyttet til vakt og sikring.

Fredag ble det kjent at Oslo politidistrikt har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om tillatelse til å midlertidig bevæpne politiet i hovedstaden. Det er uklart om ønsket om bevæpning gjelder alle politistyrkene i hovedstaden, eller om det bare gjelder deler av dem.

Torsdag svarte departementet ja til en midlertidig bevæpning av politiet på Oslo Lufthavn.

(©NTB)