Departementet: Ingen planer om nytt møte med SSB-sjefen

NTB Innenriks

Partene i SSB-konflikten er svært ordknappe overfor NTB lørdag. VG skrev fredag kveld at Meyer satt i forhandlinger med sine arbeidsgivere om betingelsene for å gå av som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Meyer skal ifølge avisen være enig med departementet om at hun skal fratre så fort som mulig, men partene skal ikke være enige om omstendighetene rundt avgangen.

SSB-sjefen skulle etter planen møte Jensen fredag, men møtet ble avlyst fordi Meyer hadde med seg sin advokat Dag Steinfeld. Under en pressekonferanse fredag ga hun uttrykk for at hun blir værende i byrået inntil videre.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer.

Konflikten kommer i kjølvannet av en omorganisering av SSB. Striden står til dels om prioriteringer mellom ulike fagmiljøer og er dels knyttet til Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring, som har skapt bekymring hos Frp, og flere har satt spørsmålstegn ved hennes objektivitet og integritet.

Etter det VG kjenner til, fortsetter Meyer og hennes advokat forhandlingene gjennom helgen. Målet er å komme fram til en avtale innen mandag.

(©NTB)