Sp: Uakseptabel oppførsel fra Meyer

NTB Innenriks

– Dette går ikke an. At en framstående embetskvinne på kort varsel nekter å stille på et avtalt møte med ansvarlig statsråd er helt uhørt, sier Gjelsvik.

– Som leder har man et ansvar overfor organisasjonen og de ansatte man er satt til å lede, påpeker Gjelsvik. Han mener at Meyers oppførsel vil skape enda mer usikkerhet for SSB og de ansatte.

– Gjennom de siste dager har både Jensen og Meyer bidratt til at SSBs krise har eskalert ytterligere. Nå må Siv Jensen skjære igjennom og sørge for avklaring, framholder Sp-representanten.

