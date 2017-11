Sp: – Siv Jensen gjør det svært vanskelig for de ansatte i SSB

NTB Innenriks

Siv Jensen gjorde det fredag klart at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjef Christine Meyer, og at den omstridte omstillingsprosessen i statistikkbyrået må settes på hold.

– Siv Jensen gjør det enkelt for seg, men svært vanskelig for de ansatte, når hun ikke er villig til å sette et endelig punktum for Meyers hasteomorganisering, sier Gjelsvik, som sitter på Stortinget for Senterpartiet.

Han frykter at de ansatte må leve i usikkerhet «i årevis framover», og viser til at Jensen har utsatt prosessen til etter statistikklovutvalgets rapport er klar.

– Rapporten vil trolig tidligst vil være ferdig behandlet i 2019, mener Gjelsvik.

– De 25 SSB-forskerne som Christine Meyer ønsket å omplassere, hadde fortjent bedre etter den prosessen som har vært.

Etter at et planlagt møte mellom Siv Jensen og Christine Meyer ble avlyst fredag morgen, tordnet Gjelsvik mot SSB-sjefen. Bakgrunnen for at møtet ble avlyst, var at Meyer ville ha med seg en advokat, noe Siv Jensen ikke aksepterte.

– Dette går ikke an. At en framstående embetskvinne på kort varsel nekter å stille på et avtalt møte med ansvarlig statsråd, er helt uhørt, sa Gjelsvik.

– Som leder har man et ansvar overfor organisasjonen og de ansatte man er satt til å lede, påpekte Gjelsvik. Han mente at Meyers oppførsel ville skape enda mer usikkerhet for SSB og de ansatte.

