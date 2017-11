SSB-sjefen anklager Jensen for politisk press

NTB Innenriks

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under en pressekonferanse fredag.

Hun innledet redegjørelsen med å uttrykke bekymring for Statistisk sentralbyrås uavhengighet og gikk til et oppsiktsvekkende og høyst uvanlig angrep på Finansdepartementets øverste ledelse.

– SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Press på innvandring

Under pressekonferansen gikk den hardt pressende SSB-sjefen langt i å påstå at byrået er blitt utsatt for et utilbørlig politisk press.

– Jeg opplever at SSB er blitt presset på innvandringsfeltet. Blant annet ved at en helt ordinær kvalitetssikring av arbeid før publisering av en rapport, har blitt oppfattet som politisk sensur, sa Meyer.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føringer på forskningen. Det har aldri skjedd i min tid, sa hun.

Meyer la til at alle endringene som hun har initiert, er forankret i så vel styret som hos eier.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor finansministeren, som er opptatt av omstilling og effektivisering i offentlig sektor, ikke ønsker at SSB skal levere på bestillingen i tildelingsbrevet, framholdt hun.

Ble bedt om å tie

Det hersker full forvirring om Meyers framtid etter at flere medier torsdag skrev at hun ville gå av som sjef. Selv nekter hun for at det var eller er aktuelt for henne å tre tilbake.

Meyer hevder i tillegg at hun allerede 31. oktober foreslo å stille det omstridte omorganiseringsarbeidet i bero, uten å få lov til å kommunisere dette offentlig eller internt.

Hun mener dette gjorde at SSB-ledelsen i elleve dager i praksis ikke kunne utøve jobben sin.

– Vi har måttet sitte stille i påvente av avklaring. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for de ansatte, fastslo Meyer, som sier hun først fikk vite at omstillingen skulle stilles i bero i et brev fra Finansdepartementet fredag formiddag.

Hareide vil ha avklaring

Siv Jensen skal om kort tid selv møte pressen for å gi sin versjon av saken. Forventningen fra KrF-leder Knut Arild Hareide er klar:

– Jeg vil be om at Siv Jensen bekrefter at SSBs uavhengighet ikke er satt i spill i den pågående prosessen, sier han til NTB.

– SSBs uavhengighet er helt avgjørende. Og etter Meyers redegjørelse finner jeg grunn til å spørre Jensen om denne uavhengigheten er ivaretatt, fortsetter han.

Styret i SSB har kalt inn til et ekstraordinært møte fredag klokka 15. Dette møtet skal foregå over telefon. Styreleder Morten Reymert understreker overfor DN at både han og Meyer er ansatt av Finansdepartementet og at styret ikke er part i ansettelsesforholdet.

