Politileder ønsker obligatoriske foreldremøter

Trommestad har jobbet med forebyggende politiarbeid ved Arendal politistasjon i en årrekke. Han sier til Agderposten at obligatorisk foreldremøte vil sette tydeligere krav til foreldrene.

– Foreldremøter bør ikke være valgfag. Vi må tørre å sette krav til foreldrene, sier Torbjørn Trommestad, som leder forebyggende avdeling ved Arendal politistasjon.

Han sier det ikke er et spørsmål om vanskelige saker vil oppstå i en klasse, men et spørsmål om når. Foreldre legger alt ansvar over på skole og myndigheter, fortsetter mener Trommestad.

Det var under torsdagens møte med politikerne i komité for helse, omsorg og levekår Trommestad fremmet forslaget. Politikerne er positive til obligatoriske foreldremøter. Vanja Grut (Ap) viste til positive erfaringer fra Island når det gjelder bruk av alkohol og tobakk.

– Det er ofte de som bør være der, som ikke stiller opp, påpeker hun.

– Jeg sier ja til obligatoriske foreldremøter. Det er alltid noen som burde vært der, som ikke kommer, sier kommunalsjef Torill Skår.

