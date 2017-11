Ny mann pågrepet etter museumstyveri i Bergen

NTB Innenriks

Politiet vil varetektsfengsle mannen fordi de er redd for at bevis skal bli ødelagt, eller vitner påvirket, melder Bergens Tidende.

– Han ble pågrepet onsdag, sier politiadvokat Linn Revheim.

Det var mandag 14. august de museumsansatte oppdaget at noen i løpet av helgen hadde tatt seg inn i museet via et stillas og et vindu i sjuende etasje.

Flere hundre uerstattelige vikinggjenstander var borte. Politiet har siden beslaglagt to tredeler av gjenstandene som ble stjålet.

Røff behandling

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, er svært fornøyd.

– Selv om vi fortsatt må ta noen forbehold, synes dette som et gjennombrudd i saken. Særlig for de ansatte ved museet har tyveriet og tapet av gjenstandene vært en stor belastning. Nå kan det se ut som om det åpner det seg en mulighet for at vi kan disse skattene tilbake, noe som ville vært en fantastisk nyhet for oss, sier Olsen til NTB.

Gjenstandene har ifølge politiet gått gjennom en røff behandling, og noen av tingene er knust i flere deler.

– Det blir en stor jobb for konservatoren å sette dette sammen igjen, sier Asbjørn Engevik, som er leder for kulturhistorisk avdeling ved UiB.

To menn varetektsfengslet

To menn ble torsdag varetektsfengslet for å ha brutt seg inn på Universitetsmuseet i Bergen i august og stukket av med 400 gjenstander fra vikingtiden og jernalderen.

Mennene ble pågrepet tirsdag, etter at en tredjeperson meldte seg til politiet i oktober og sa han hadde gjennomført innbruddet. Denne personen blir nå tatt hånd om av helsepersonell, opplyser politiadvokaten til NRK. Revheim sier politiet ikke kan utelukke flere pågripelser.

