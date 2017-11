Norwegian får nei fra Russland - Sibir-korridoren stengt

NTB Innenriks

Forhandlingene i Oslo ble avsluttet torsdag, melder Dagens Næringsliv.

En 60 år gammel avtale gjør at SAS fortsatt er det eneste selskapet i Skandinavia som har lov til å fly over russisk luftrom i Sibir. Norske myndigheter ønsket at også Norwegian skal få denne retten. Det blir det ikke noe av foreløpig.

– Vi er skuffet over at norske myndigheter ikke har gjort mer for å sikre et norsk selskap samme rettigheter som et svensk til å fly raskeste veien til Kina, Sør-Korea og Japan, og at nye norske arbeidsplasser og verdiskaping i turistnæringen tilsynelatende ikke er høyere på dagsordenen, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Dagens Næringsliv.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Norwegian.

(©NTB)