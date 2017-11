Mann omkom i utforkjøring i Hedmark

NTB Innenriks

Utforkjøringen skjedde like sør for Engerdalssætra. Bilen havnet utfor veien og traff et tre.

Politiet meldte om ulykken like før klokken 15.30 torsdag ettermiddag. 16.10 meldte politiet at en person er bekreftet omkommet.

– Vi vet ikke grunnen, men det er svært glatt på stedet. Så vidt vi har fått opplysninger om har bilen fått en sleng og havnet utfor, sier operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt.

Det var ingen flere biler involvert i hendelsen. Den omkomne var alene i bilen.

