Laveste konsumprisindeks siden 2013

KPI er også lavere enn Norges Banks anslag på 1,5 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bare den siste måneden har tolvmånedersveksten blitt redusert fra 1,6 til 1,2 prosent. Den viktigste årsaken til nedgangen er elektrisitet inkludert nettleie.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, steg med 0,1 prosent fra september til oktober og ligger nå på 1,1 prosent. Det er det samme som Norges Bank anslo på forhånd.

– Venter med å sette opp renta

– Hovedbildet er fortsatt at inflasjonen har kommet godt ned, etter at importprisene har tilpasset seg en svakere kronekurs. Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone, kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene. Vi tror derfor sentralbanken vil vente med å heve renten til september 2019, litt senere enn Norges Bank indikerte med rentebanen fra september, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.

Han får støtte fra analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets som heller ikke venter noen umiddelbar renteøkning og tror det kan drøye til ut i 2019.

– Det henger sammen med at vi tror kronen vil styrke seg så fort Norges Bank blir «for» optimistiske. Med lav inflasjon blir Norges Bank dermed nødt til å avvente inntil den får mer hjelp av Den europeiske sentralbanken og en renteoppgang der, mener han.

– Svak prisøkning på matvarer

Fra september til oktober steg KPI med 0,1 prosent. Hovedårsaken var en kraftig prisøkning på hele 16,9 prosent på flyreiser. Økningen gjaldt både innenlands- og utenlandsreiser. Dette må sees i sammenheng med avvikling av skolenes høstferie, ifølge SSB.

Prisene på matvarer steg med marginale 0,3 prosent denne perioden, mens prisene på møbler og husholdningsartikler steg med 0,6 prosent. En prisnedgang på drivstoff og elektrisitet bidro til å dempe oppgangen i KPI.

–Den svake prisøkningen i oktober er ikke overraskende etter at matprisene har sunket to måneder på rad, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare. Hun mener forbrukerne nå må vente en svak oppgang i matvareprisene.

