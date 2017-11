Hareide sier vold og tvang på koranskoler er forferdelig

NTB Innenriks

– Vi har denne uken hørt historier om ungdommer som blir slått, lenket fast og sperret inne. Det er forferdelig at sånne ting skjer. Men det ville være feil å si at det kommer helt overraskende, sa Hareide da han åpnet KrFs landsstyremøte fredag.

KrF-lederen tok til orde for å styrke barnevernet, og roste regjeringen for å ville se på lovendringer. Torsdag fortalte integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at det kan bli aktuelt å inndra passet til ungdom står i fare for å bli sendt ut.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen vil se på lovendringer for å hindre at barn og ungdom sendes ut. Det som skjer er totalt uakseptabelt, sa Hareide.

(©NTB)