Færre lytter på radio etter dab-innføringen

NTB Innenriks

Radiolytting har gått jevnt ned siden 2014, en nedgang også andre medier har merket i samme periode. Fra oktober i fjor til oktober i år hører nordmenn ti minutter mindre på radio per dag, daglig lytting har minket fra 87 til 77 minutter.

Det tilsvarer en nedgang fra 68 til 64 prosent i andelen som lytter på landsdekkende radio. I takt med slukking av FM-nettet har også frafallet av lyttere økt gradvis i løpet av året.

Nedgangen er så markant at Medietilsynet ikke er i tvil om at det skyldes at det riksdekkende FM-nettet slukkes og at digitalradio overtar.

– Henger sammen med radioskiftet

– Det er grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

NRK opplever størst nedgang med 8,8 prosentpoeng færre lyttere de siste 12 månedene. P4-gruppen går ned 1,3 prosentpoeng samme periode, mens Bauer Media går opp 0,6 prosentpoeng

– Fordi NRK totalt sett har flest lyttere og også er den aktøren som har slukket sine FM-sendinger først i de fleste slukkeområdene, er det ikke overraskende at NRK har den største nedgangen, sier Velsand.

Tradisjonelle kanaler mister lyttere

Samtidig viser lyttermålingene at mens de tradisjonelle kanalene mister lyttere, øker lyttingen på de nyere kanalene. Dette mener Medietilsynet skyldes at det med dab-innføringen kom flere kanaler, noe som gjør at lytterne fordeler seg på flere kanaler.

Økt lytting på nye kanaler kompenserer likevel ikke fullt ut for nedgangen i lyttingen på de tradisjonelle kanalene, slik at det totalt sett er snakk om en lytternedgang sammenlignet med fjoråret, understreker Medietilsynet.

Tallene viser at andelen som lytter til de tradisjonelle kanalene har sunket fra 66 til 54 prosent på tre år. Tilsvarende har andelen som lytter til de nye kanalene økt fra 14 til 27 prosent over samme periode.

FM-nettet er fremdeles aktivt på lokalplan ettersom landets nærradioer fortsetter å sende.

(©NTB)